Após hat-trick de CR7, Zidane não tem dúvida de quem é o melhor do mundo

No clássico contra o Atlético de Madrid, em pleno Vicente Calderón, o Real bateu o rival por 3 a 0, sendo os três gols marcados pelo craque Cristiano Ronaldo. Depois da atuação impecável do português, o técnico Zinedine Zidane acredita que não há mais espaço para discussão sobre quem deve ser eleito o melhor jogador do mundo, em dezembro.

"Nunca tive dúvidas de que Cristiano é o melhor, e nesta noite termina o debate. Estou contente com os três gols de Cristiano". O técnico francês também elogiou a postura do Real Madrid no dérbi disputado na casa do grande rival. "No primeiro tempo acredito que não perdeu uma bola. Disputamos cada bola até o fim, em cada jogada. Não perdemos a concentração e contra estas equipes é o mais importante."

O Real Madrid é o atual líder do Campeonato Espanhol, com 30 pontos, quatro a mais que o Barcelona, segundo colocado. Já o Atlético ocupa a quinta posição, com 21 pontos.