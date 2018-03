Após invasão de gato, jogadores do Bayern postam selfie com animal

Um gato invadiu o gramado na partida entre Besiktas e Bayern de Munique, na Turquia, e provocou grande repercussão nas redes sociais do time alemão, que tratou o caso com bom humor.

O Instagram oficial do time bávaro, que tem 12 milhões de seguidores, publicou uma montagem dos jogadores com o gato, que fez muito sucesso. Mais de 370 mil torcedores curtiram a postagem em menos de 24 horas. "Administrador, nós te amamos", escreveu um. "O gato roubou a cena", disse outro. "Nem sou fã do Bayern, mas como não amar essa página?", brincou uma torcedora.

A Uefa, órgão responsável pelo futebol europeu, anunciou que o Besiktas está sendo investigado por "organização insuficiente" no jogo contra o Bayern de Munique. A partida foi paralisada por um período breve no segundo tempo quando um gato entrou no campo.

O Bayern também incluiu o felino em uma enquete em seu perfil no Twitter sobre qual teria sido o melhor jogador da partida na Turquia. Os torcedores entraram na brincadeira: "elegeram" o gato, em detrimento a Thiago Alcantara, Thomas Müller e Sandro Wagner.

Com a vitória por 3 a 1 em Istambul, o Bayern avançou às quartas de final da Liga dos Campeões com um placar agregado de 8 a 1.