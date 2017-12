Após leilão de camisas, West Ham doa R$ 114 mil a vítimas de terremoto no México

O West Ham doou 27 mil libras (R$ 114,9 mil) aos afetados pelo terremoto de 19 de setembro no México após o leilão de camisas usadas por seus jogadores, no fim de semana passado.

A equipe londrina duplicou as 13,5 mil libras (R$ 57,4 mil) obtidas no leilão e as doou à iniciativa YoXMéxico, de seu jogador Chicharito Hernández e do compatriota Miguel Layún, do Porto, que tem como objetivo entregar alimentos e provisões através da Cruz Vermelha e de Los Topos, uma organização especializada na limpeza de escombros.

Segundo informou o West Ham nesta sexta-feira, 29, as camisas leiloadas foram usadas por Chicharito, Joe Hart, Andy Carroll, Mark Noble e outros jogadores na derrota por 3 a 2 no clássico contra o Tottenham, no último sábado, 23.

"O que ocorreu na semana passada no México entristeceu todos, por isso era importante colaborar da forma que pudéssemos. Chicharito e Layún fizeram um belo trabalho e estamos felizes que as camisas tenham arrecadado tanto dinheiro", disse David Sullivan, vice-presidente do clube.

"Ao dobrar a quantia arrecadada, esperamos que este dinheiro possa fazer uma pequena diferença para as pessoas do México", acrescentou o diretor.

"Obrigado todos os torcedores e ao clube pelo apoio à iniciativa para ajudar as pessoas do meu país", declarou Hernández. "Estar tão longe do México e ver tanto sofrimento à distância é algo que dói muito, por isso Miguel e eu achamos que era importante ajudar", completou. / EFE