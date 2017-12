Após levar bronca da mulher, Denílson encerra as peladas deste ano

Com a participação de Denílson nas peladas de fim de ano, sua mulher Luciele Di Camargo chamou a atenção após usar as redes sociais para reclamar da ausência do marido. Para acabar com os problemas em casa, o comentarista brincou e anunciou que encerrou os jogos deste ano.

"Enfim férias. Tá suave com a coronel Luciele (@lucieledicamargo) viu ? Não jogo mais nenhuma pelada esse ano hahahaha. Joguei só 9 esse ano. Agradeço o convite de todos os envolvidos, porque de certa forma quando estou jogando e sentindo o calor do campo me faz matar a saudade do futebol", escreveu em seu perfil oficial no Instagram.

A brincadeira rendeu comentários no perfil de Denílson. "Essa coronel é mais difícil de driblar do que os zagueiros que enfrentou", disse um dos seguidores.

Veja o post original: