Após levar chapéu e caneta, Verratti diz: 'Nem Messi deu tanto trabalho como Isco'

Os dois gols sobre Gianluigi Buffon e a caneta e o chapéu sobre Marco Verratti foram os pontos altos da apresentação perfeita de Isco no Santiago Bernabéu, neste sábado, 2, durante a vitória por 3 a 0 da Espanha sobre a Itália, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018.

Quem mais sofreu com o meia do Real Madrid foi o jogador do Paris Saint-Germain, que, além dos dribles citados, ainda levou muitos outros cortes secos e rápidos do rival. Na zona mista do estádio madridista, Verratti revelou que Isco foi o adversário contra quem teve mais dificuldades, superando até Lionel Messi.

"Eu sofri demais com o Isco. Fui pego de surpresa pelo desempenho dele. Nem mesmo Messi chegou perto do nível dele hoje", declarou o italiano, como citado pela ESPN. "Quando vi a caneta, tive vontade de aplaudir de pé também", completou.

Tanto o rolinho como o chapéu em Verratti foram dados no segundo tempo, quando o jogo já estava 2 a 0, com dois gols do próprio Isco. No primeiro, bateu falta da meia-esquerda com perfeição, sem chances para Buffon. Depois, recebeu de Iniesta, fintou justamente Verratti e bateu cruzado com a perna esquerda, também anulando qualquer esforço do goleiro da Juventus.

O jogador do Real Madrid fez com o que o meio-campo espanhol tivesse mobilidade, com tabelas curtas pelo lado esquerdo ou até iniciando as jogadas no campo de defesa, recebendo dos zagueiros.

Isco mostrou muita facilidade contra o superestimado Verratti, algo que não aconteceria contra um world class como Márcio Araújo. — Blog do Leigão (@blogdoleigao) 2 de setembro de 2017

Verratti vai sonhar com o Isco kkk — BR DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) 2 de setembro de 2017

OFICIAL: Isco vai acabar com a carreira do Verratti hoje. Que chapéu kkkk — Vascão ✠ 28/45 (@crvg_vascodagma) 2 de setembro de 2017

Que partida do Isco. Dois gols fora o baile. E que caneta linda que ele deu. A cara do Verratti depois de levar o rolinho foi impagável — André Ranieri (@ranieri_andre) 2 de setembro de 2017

ISCO HUMILHOU ATÉ A MÃE DO VERRATTI AGR — Luiz Augusto (@lqvasconcellos) 2 de setembro de 2017

Isco tá fazendo um bullyng com o Verratti — rique (@Henrizas) 2 de setembro de 2017

De Rossi e Verratti contra Busquets, Koke, Iniesta, Isco, Asensio e David Silva passeando no meio-campo é sacanagem. — Renato Gonçalves (@renatodsg) 2 de setembro de 2017

Olha o que o Isco fez com Verratti, vulgo único marcador do meio de campo do PSG HAUAHAHAHAHAUAUAUUA — Andressa Moraes (@DessaMoraes23) 2 de setembro de 2017