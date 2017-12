Após 'limpar o salão', torcedora do Valencia completa comendo sujeira

Pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid empatou em casa por 2 a 2 com o Valencia, no último sábado, 27. Além dos quatro gols do jogo movimentado, uma outra cena chamou a atenção durante a transmissão da partida.

Durante o intervalo, uma torcedora valencianista que estava no meio dos madridistas foi flagrada tirando sujeira do nariz e levando discretamente para a boca.

Quem ficou abismado com a imagem foi Paulo Andrade, narrador da ESPN, emissora que transmitiu a partida para o Brasil. Enquanto chamava um intervalo comercial, ele primeiro apelou à educação da garota, até se assustar com a falta de pudor dela. "Tira o dedo daí, menina... E pôs na boca! Não!", se assustou Andrade.

Não duvido se essa mesma torcedora fizer campanha para que Joachim Low treine o Valencia caso a diretoria decida demitir Marcelino García Toral.

MANO DO CÉU, UMA MINA NO JOGO DO REAL MADRID COLOCA O DEDO NO NARIZ DEPOIS PÕE O DEDO NA BOCA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PQP — Bruno Passos (@bruno92_sccp) 28 de agosto de 2017

Uma mina meteu caca de nariz pra dentro sem massagem no jogo do Real Madrid. Pelo visto, essa é uma fita meio normal de rolar, né. — Anderson Neco (@andersoneco) 28 de agosto de 2017

Intervalo do jogo do RealMadrid, a transmissão mostra uma bonita mulher... Até q ela enfia o dedo no nariz, faz uma bolinha e coloca na boca — Tio Bill (@eubemlouco) 27 de agosto de 2017