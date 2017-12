Após marcar dois contra o Atlético-GO, André é o Fera da rodada pela 2ª vez

Autor de dois gols na goleada do Sport para cima do Atlético-GO, André foi eleito o Fera da 15º rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, que recebeu 45% dos votos, repetiu o feito da 3ª rodada, quando marcou três gols no Grêmio e superou Henrique Dourado, Lucca e Lucas Pratto na votação.

Dessa vez, André teve como rivais Emerson Sheik, que também fez dois gols na vitória da Ponte Preta, Juninho, do Bahia, outro a marcar duas vezes e Fernandinho, que fez um gol e deu uma assistência no triunfo do Grêmio para cima do Vitória fora de casa.

Quem foi o #Fera da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 21 de julho de 2017

Autor de oito gols no Brasileirão até aqui, André é uma das grandes armas do Sport, que está subindo bastante na tabela nas últimas rodadas e já está na zona de classificação à Libertadores. Apesar de viver boa fase, o início de ano para o atacante foi conturbado, já que, após voltar do Sporting, de Portugal, ele foi alvo de críticas da torcida e também da imprensa.

Antes da sua ida a Portugal, André teve curta passagem pelo Corinthians, em 2016, time para o qual se transferiu após se destacar justamente pelo Sport, em 2015.

Ele ganhou projeção nacional no Santos, em 2010, quando participou da mais recente geração dos Meninos da Vila. Naquele ano, foi campeão paulista e da Copa do Brasil ao lado de Neymar, Ganso, Danilo e Alex Sandro.

Ainda em 2010, André foi para o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e, em 2011, para o Bordeaux, da França, por empréstimo, e para o Atlético-MG. Em 2012, voltou ao Santos e foi para o Vasco na temporada seguinte, onde ficou até ir para o Sport, em 2015.

