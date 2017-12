Após corintiana 'Marlene', Detran de São Paulo procura 'Kombosa' palmeirense

Nesta terça-feira, 11, a edição de São Paulo do programa "Globo Esporte", da Rede Globo, exibiu uma matéria com alguns torcedores do Corinthians que estilizaram uma Kombi com as cores do clube. Batizada de Marlene, em homenagem a Marlene Matheus, ex-presidente do Corinthians e viúva do também ex-mandatário Vicente Matheus, o veículo é usado por um grupo de torcedores para ir até a Arena Corinthians, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo.

Aproveitando também esta quarta-feira, quando o alvinegro enfrentará seu maior rival, o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Detran Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo está promovendo uma campanha para encontrar uma "Kombosa" estilizada por torcedores do alviverde, para rivalizar com essa corintiana.

O pedido foi feito na página oficial do órgão no Facebook. Como nada na internet é levado à sério, a publicação foi palco para comentários de provocações sadias entre os torcedores. Um deles publicou a foto de uma Kombi verde, bem próxima ao chão, acompanhada da legenda: "Essa já duas vezes rebaixada", em referência às duas quedas à Série B do Palmeiras.

Você conhece alguma Kombi do Palmeiras? Publica lá na página do Detran de São Paulo no Facebook.