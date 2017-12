Após noitada, jogador cai em rio e é resgatado com hipotermia na Escócia

Um atleta do Aberdeen, clube da primeira divisão do Campeonato Escocês, caiu em um rio de Glasgow, capital da Escócia, após uma noitada, e lá ficou por mais de uma hora e meia. Gary Mackay-Steven foi resgatado dentro do Rio Kevin com hipotermia e, segundo a BBC, encaminhado ao Queen Elizabeth University Hospital.

O clube postou em seu site oficial uma nota sobre o incidente, mas não deixou claro se o jogador vai sofrer algum tipo de sanção disciplinar. Também não ficou claro em que circunstâncias o atleta caiu no rio e nem se estava alcoolizado.

“O clube pode confirmar Gary Mackay-Steven foi envolvido em um incidente no rio Kelvin, na manhã de domingo. Ele foi tratado por hipotermia, mas agora está em casa e está se recuperando bem. Em nome de Gary, o clube agradece os envolvidos no serviço de emergência”, disse o comunicado.

Mackay-Steve foi contratado pelo Aberdeen há cerca de dois meses.