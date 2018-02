Após notícia de que Neymar pode passar por cirurgia, brasileiros temem pelo hexa

Ninguém discute que Neymar é o principal nome da seleção brasileira. E logo em ano de Copa do Mundo, o craque sofreu uma lesão séria, com torção no tornozelo e fissura no quinto metatarso do pé direito e pode passar por cirurgia, o que ainda não foi definido, segundo o técnico do PSG, Unai Emery. Nas redes sociais, reações das mais diversas, desde quem o chamou de pipoqueiro até quem mencionou a luta pelo hexa do Brasil.

E, com todo o respeito a quem torce para o Paris Saint-Germain, mas para os brasileiros o que importa mesmo é saber se Neymar estará em plenas condições de jogar na Rússia. Caso a cirurgia seja mesmo realizada, Neymar pode ficar fora até maio, retornando apenas um mês antes do Mundial.

Entretanto, é importante lembrar que lesões fazem parte da história da seleção brasileira: desde 1970, apenas em três oportunidades ninguém foi cortado antes da Copa. Em alguns casos, houve preocupação, mas os craques puderam jogar o torneio e, no caso de Ronaldo Fenômeno, até se tornar o artilheiro e melhor jogador do Mundial.

Ao citar o hexa, também houve reações variadas. Enquanto uns lamentaram, outros demonstraram confiança em outros jogadores da seleção e otimismo relacionando-o com ocorridos em 2002.

Esse ano está parecendo com 2002, dois do principais jogadores se machucaram durante a temporada, Ronaldo e Rivaldo e agora Neymar e Gabriel, será que é um sinal que o hexa está chegando? #agoravc — Ederson Oliveira (@eddydoliver) 27 de fevereiro de 2018

Acabei de ler a notícia de que o Neymar vai operar e hoje começa a novena todas as terças na matriz de campinas na busca de preservar o nosso hexa. Estejam todos convidados. — Lionel Jesse (@Do__Boi) 27 de fevereiro de 2018

Neymar teve uma fissura, feliz pq ele não joga contra o Real Triste pq nosso hexa está ameaçado de uma certa maneira — MADRID MIL GRAU (@madridmilgr4u) 26 de fevereiro de 2018

Neymar sem jogar até Maio... como ter um bom dia? QUERO MEU HEXA — Gigi (@gisgelle) 27 de fevereiro de 2018

neymar fora contra o real, eu: êta agora sim neymar sem saber se vai estar 100% pra copa, eu: meu Deus do céu, não é possível, bora fazer vaquinha pra comprar uma perna nova, ai meu hexa — mamãe do Arthur (@fwrnandacrf) 27 de fevereiro de 2018

Quando o Galvão recebe a notícia que Neymar está fora do jogo contra o Real e dos amistosos da seleção pic.twitter.com/r9P1yU8ror — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 27 de fevereiro de 2018

NEYMAR SÓ VOLTA EM MAIO SEM DESESPERO, PESSOAL ENTREGA A 10 PRO COUTINHO E A 11 PRO FIRMINO E SÓ VAMOS RUMO AO HEXA — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) 27 de fevereiro de 2018

Parece a pior notícia do mundo. Mas, para a seleção, não é. O Brasil desvia da bala e terá seu melhor jogador tinindo na Copa do Mundo, enquanto outros chegarão destruídos em final de temporada. Essa lesão não-tão-grave do Neymar aumenta as chances do hexa https://t.co/ss0CEtwfkg — Julio Gomes (@juliogomesfilho) 27 de fevereiro de 2018