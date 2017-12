Após ofender colorado, torcedor do Flu tem dados expostos nas redes sociais

Uma brincadeira com o primeiro rebaixamento do Internacional passou dos limites neste domingo, horas depois do empate em 1 a 1 com o Fluminense, no estádio Giulite Coutinho. Em uma linha de trem do Rio, alguns torcedores do Fluminense ofenderam e quase agrediram três colorados. Segundo a ESPN, Bruno Vargas da Costa, o principal autor das provocações, foi muito criticado nas redes sociais por torcedores de outros clubes e até mesmo do Flu. Os dados de Bruno também foram divulgados na internet, como telefones, endereço e o nome dos pais.

A zoeira começou tranquila, mas logo em ficou agressiva, com ofensas e palavrões perto do rosto de um torcedor do Inter. Um outro fã do Flu aparece na gravação e ameaça jogar o óculos de um dos rivais no chão. Após a divulgação do vídeo, a conta no Facebook de Bruno Vargas da Costa foi excluída. Ainda de acordo com a ESPN, a diretoria do Internacional denunciará o torcedor do Flu na Promotoria do Torcedor.