Após ouvir um monte, Pato dá o troco em Neymar com penteado esquisito

Desde que apresentou seu novo penteado, Alexandre Pato virou assunto nas redes sociais. No meio das diversas críticas e brincadeiras, até Neymar foi até o perfil do amigo no Instagram para zoá-lo. Agora, no entanto, Pato teve sua revanche.

No Stories da sua conta no Instagram, o atacante do Tianjin Quanjian publicou uma foto de Neymar dos tempos de Santos, em que ele ostenta um penteado eclético: um moicano com franja e mullet.

"Molequinho, meu próximo estilo vai ser esse. Recebi essa foto e tive que postar", escreveu Pato.

+ Não perdoa nem a mãe! Gabriel Jesus publica vídeo dando rolinhos em D. Vera

+ Com Neymar e Thiaguinho, Gabriel Medina comemora aniversário em balada de SP

+ Siga o Fera no Twitter!

NEYMAR BRINCA COM PATO SOBRE NOVO CABELO

O comentário de Neymar foi em uma foto em Pato aparece sentado na escada de um jatinho, publicada nesta quinta-feira, 21. "Tu só pode estar de sacanagem com esse cabelo né? Tá querendo irritar alguém? Tá muito ridículo", escreveu o camisa 10 o PSG. O comentário do atacante repercutiu ainda mais o assunto: "Quem perdoa é Deus, Neymar não", disse um dos seguidores.