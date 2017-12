Após pegar pênalti e anular ataque do Grêmio, Douglas é o Fera da 12ª rodada

A grande surpresa da última rodada foi a vitória por 2 a 0 do Avaí sobre o Grêmio, em plena Arena, em Porto Alegre. Simião fez um golaço com a perna esquerda, de fora da área. No entanto, o grande destaque da partida foi o goleiro Douglas. Ele fez pelo menos cinco defesas difíceis, além de pegar o pênalti de Edílson.

Portanto, a escolha dele como Fera da 12ª rodada não foi nenhuma surpresa. O goleiro do Avaí foi eleito com 52% dos votos dos nosso seguidores do Twitter. Ele ficou à frente de Cássio, do Corinthians, com 20%, Jonathan Copete, do Santos, com 18%, e Eugenio Mena, do Sport, com 10%.

Quem foi o #Fera da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 11 de julho de 2017

Gaúcho de Candelária, Douglas Friedrich teve um início de carreira difícil. Isso porque, quando ainda estava nas categorias de base do Adap Galo Maringá, ele foi diagnosticado com câncer no testículo e, após ser submetido a uma cirurgia, ficou 10 meses parado devido ao tratamento.

Em 2008, quando tentou voltar ao futebol, foi emprestado para o Sanat Naft, do Irã. De volta ao Brasil no ano seguinte, Douglas foi negociado com o Capivariano, do interior de São Paulo. Depois, foi emprestado para o Ituano,, em 2012, Caxias, 2013 e 2014, e Bragantino, em 2015.

Em 2016, em meio às especulações que Cássio poderia deixar o Corinthians, ele foi contratado para completar o elenco. Como Cássio permaneceu no clube, ele se viu sem espaço e foi emprestado ao Grêmio, onde não atuou por nenhum jogo. Ele chegou ao Avaí no começo de 2017 e, a princípio considerado reserva, ele foi alçado ao time titular após falhas de Mauricio Kozlinski.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.