Após período de seca, 'matadores' ressurgem para decidir o Brasileirão

O Campeonato Brasileiro entra na sua reta final. Restam dez jogos e é chegado o momento dos "matadores" ajudarem suas respectivas equipes a conquistarem os pontos necessários para atingir a melhor posição possível na competição. Está em jogo o título do torneio e vagas para a Libertadores e Sul-Americana do ano que vem.

+Veja classificação do Campeonato Brasileiro

A rodada do fim de semana foi marcada pelo ressurgimento de alguns jogadores importantes. O principal caso foi de Lucas Pratto, que voltou a balançar as redes após 11 jogos de jejum. O argentino marcou na sofrida vitória do São Paulo, de virada, sobre o Atlético-PR, no Pacaembu, por 2 a 1, resultado que deixou o Tricolor livre momentaneamente da zona de rebaixamento.

Outro que tirou um peso dos ombros foi o meia Diego, do Flamengo. O meia foi muito cobrado pelo pênalti perdido na final da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro. Neste domingo, ele foi o responsável pela vitória do Rubro-Negro sobre a Chapecoense, ao marcar o único gol da partida, em Santa Catarina. O resultado foi um alívio para os cariocas, que brigam por vaga na Libertadores.

Quem também começa a reagir é o Atlético-MG. O time de Minas sonha com um lugar na principal competição sul-americana de 2018. Com 38 pontos, o time agora do técnico Oswaldo de Oliveira está a cinco pontos de seu sonho, mas apenas seis da zona da degola. Por isso, um bom desempenho de Fred é essencial. E o atacante conseguiu marcar no empate diante do Sport, no Recife, após 12 jogos em branco.

Fluminense e Vasco ganharam incentivo importante no campeonato. O Tricolor carioca contou com o 15º gol de Henrique Dourado na competição, artilheiro máximo, frente ao Avaí, no Maracanã. O time das Laranjeiras voltou a vencer depois de seis rodadas e se fastou um pouco do Z-4. Ainda está ameaçado. Tem parada dura com o São Paulo na próxima rodada. Já o Vasco obteve uma vitória fundamental sobre o Botafogo, no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Nenê, um dos principais jogadores da equipe, mas que vinha atravessando má fase e até chegou a compor o banco de reservas em algumas partidas. Com a experiência do meia, a torcida vascaína vê a equipe a quatro pontos do rival Flamengo (39 a 43) e na briga pela Libertadores.

O Palmeiras ganhou fôlego depois da saída de Cuca, com a vitória sobre o Atlético, em Goiânia, com mais um gol de Willian, que poderá ter em Keno o seu companheiro ideal nos últimos jogos para tentar ainda perseguir o Corinthians. A distância é grande, de 11 pontos. O palmeirense está de olho mesmo numa vaga na Libertadores.

Por falar no líder, o time do técnico Carille perdeu mais uma, desta vez para o Bahia, em Salvador: 2 a 0. Vai precisar muito de Jô, autor de 14 gols no Brasileiro, para recuperar o ritmo. Tem confronto com o Grêmio, em casa, na próxima rodada.