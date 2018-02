Após polêmica com musa, Band anuncia fim do programa 'Os Donos da Bola'

A versão goiana do programa Os Donos da Bola, da Band, gerou polêmica ao submeter Karol Barbosa, candidata a musa do Goiás, a responder perguntas eróticas e constrangedoras. O caso repercutiu nas redes sociais e a emissora resolveu retirar a atração do ar a partir desta quinta-feira (22).

O quadro "Desafio das Musas" revoltou os torcedores do Goiás e o próprio clube chegou a emitir um comunicado oficial afirmando que medidas seriam tomadas nos próximos dias. Relembre clicando aqui.

A emissora, por sua vez, esclareceu que o programa esportivo tem "pitadas de humor", mas reconhece que a abordagem "excedeu o tom". Sendo assim, a Band finalizou afirmando: "Pedimos desculpas por constrangimentos causados e como prova de que não compactuamos de forma alguma com o conteúdo veiculado, nem qualquer tipo de discriminação, a emissora decide desde já pela retirada do programa do ar". A informação foi confirmada pela reportagem do Fera.

Veja a nota na íntegra:

A TV Goiânia Band vem esclarecer que o quadro 'Desafio das Musas' exibido esporadicamente no programa esportivo estadual 'Os Donos da Bola' tem pitadas de humor. Entretanto, reconhecemos que a abordagem feita no dia 21 de fevereiro de 2018 excedeu o tom. Em nenhum momento a intenção da emissora foi discriminar alguém, muito menos as mulheres, sejam elas torcedoras do Goiás ou de qualquer outro time.

Pedimos desculpas por constrangimentos causados e como prova de que não compactuamos de forma alguma com o conteúdo veiculado, nem qualquer tipo de discriminação, a emissora decide desde já pela retirada do programa do ar.

Estamos à disposição!