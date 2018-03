Daniel Alves pede desculpas por declaração sobre a morte de Astori

A declaração que Daniel Alves deu sobre a morte de Davide Astori incomodou muita gente. Nesta última quarta, dia 7, Mario Balotelli condenou a fala do lateral, que disse que "milhares de crianças morrem e não tem a mesma repercussão". O jogador do Paris Saint-Germain decidiu então pedir desculpas e se defendeu, dizendo que é preciso ser hipócrita nesse mundo atual.

+ Sucesso nas editorias: Neymar é assunto de pelo menos 12 livros

+ Veja imagens do velório do jogador Davide Astori, ex-capitão da Fiorentina

+ 9 vezes que Thiago Silva tentou chegar na semifinal da Liga dos Campeões

"Se o 'Balotellinho' falou está falado, não tive intenção de ofender a ninguém, vivo em mundo que temos que ser hipócritas muitas vezes para que as pessoas gostem de ti, mas me desculpem... Enfim, se alguém se sentiu ofendido, desculpa", escreveu em sua conta no Twitter.

Se o o Balotelinho falou tá falado, não tive intenção de ofender a ninguém, vivo em mundo que temos que ser hipócrita muitas vezes para que as pessoas gostem de ti but sorry ma people.... enfim, se alguém se sentiu ofendido, desculpaaa. https://t.co/L03x0HHZ39 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) 8 de março de 2018

O atacante do OGC Nice foi companheiro do falecido jogador na seleção italiana. “Está claro que muitos pensamos como ele, mas creio que não se poderia dizer isso em momentos de dor. Teria que ter guardado para si. Teria que ter dado suas condolências e não soltar toda essa merda. Não se pode fazer esses comentários com uma morte tão recente e dolorosa ”, afirmou.