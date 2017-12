Após polêmica, ESPN decide antecipar férias do comentarista Alê Oliveira

O comentarista da ESPN Alê Oliveira antecipou as férias e já está de fora do programa 'Bate Bola Debate'. A decisão teria sido tomada em conjunto com o canal, de acordo com informações do portal UOL.

Após o caso que teria ocorrido no início desta semana - o desentendimento entre Oliveira e uma maquiadora, que o teria acusado de racismo, segundo o colunista Léo Dias, do jornal O Dia - o comentarista já teria acertado com o canal que tiraria uma licença a partir da próxima segunda.

Desde ontem, no entanto, a direção do canal achou melhor deixar Alê fora da atração, por considerar que ele não teria condições de participar do programa ao vivo.

A ESPN e o comentarista negaram que a discussão tenha sido motivada por racismo - e segundo a emissora, a própria profissional teria negado ter sido vítima de ofensas desse tipo. Ontem, Alê Oliveira postou uma foto em seu Instagram onde aparece ao lado da família, afirmando que os responsáveis pelas supostas informações erradas irão pagar.

"Essa é minha família. Simples assim. Todos que me conhecem sabem da minha índole. Uma covardia dessas não me atinge, mas sim as pessoas da minha família que eu tanto amo. Estou com nojo, mas tenho certeza que o bem sempre vence, e os irresponsáveis irão pagar. Obrigado pelo apoio", escreveu Oliveira na legenda da imagem.