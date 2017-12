Após polêmica no Twitter, torcida do São Paulo critica contratação de Neilton

Poucos minutos após o São Paulo anunciar a contratação do atacante Neilton, a torcida tricolor viralizou uma publicação antiga do jogador nas redes sociais onde ele faz críticas ao clube. Veja a postagem na época:

Sem compromisso Tá tranquilo tá favorável No SPFC tudo pode pic.twitter.com/icI8nmEqHB — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) 22 de dezembro de 2016

Neilton já realizou exames médicos no São Paulo e foi aprovado. Ele ficará na equipe por um ano em troca do volante Hudson, que vai para o Cruzeiro. Após esse período, os dois clubes têm a opção de compra por uma valor fixado. Neilton fez boa campanha pelo Botafogo, que se garantiu na Libertadores da América de 2017. A postagem no perfil que levava seu nome não está mais no ar. O jogador ainda não se manifestou sobre o caso.

A única explicação honesta da diretoria do São Paulo para seguir na negociação com Neilton é: "Getterson não é Neilton". — Eduardo Tironi (@etironi) 22 de dezembro de 2016

neilton foi esperto apagou o tt falando mal do sao paulo so pra nao desistirem kkkkkkkk — #RENUNCIAGILVAN (@fredy_cruzeiro) 22 de dezembro de 2016

O propósito de insistir com a divulgação do tweet do Neílton é tirar uma onda do SPFC ou tentar melar o negócio mesmo? — Palmeirasnet (@palmeirasfb) 22 de dezembro de 2016