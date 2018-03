Após polêmica sobre Renê, Juninho diz que 'sempre respeitou' o Flamengo

O ex-jogador e comentarista Juninho Pernambucano tentou se explicar após seu polêmico comentário a respeito de Renê, lateral do Flamengo. Em participação no Seleção Sportv de sexta-feira, ele sugeriu que o atleta estaria fora do time por causa de um suposto preconceito em relação ao fato de ser nordestino.

"Como o Renê é ruim se chegou ao Flamengo?", perguntou o comentarista no programa. "O Renê é feio, é nordestino e não é amigo de ninguém. Isso é a realidade. O Brasil é preconceituoso, o brasileiro é preconceituoso e a torcida da massa é preconceituosa. Então, o que acontece no Flamengo é bagunça porque não se deixa ninguém trabalhar."

Mais tarde, o Flamengo emitiu uma nota condenando o que chama de "grave e infeliz acusação de preconceito contra o clube". Em resposta à nota do clube, o jogador disse ao Globoesporte.com que tem respeito pelo Flamengo e que não quis desmerecer a instituição.

"Quando falei em preconceito, não foi para desmerecer pessoas ou entidades, muito menos o Flamengo", disse o jogador, de acordo com o site. "Como jogador e comentarista, respeito o Flamengo. Sempre respeitei."