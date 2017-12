Repórter da Globo responde provocação de apresentador: 'Você é otário'

Além da discussão dentro de campo, entre Felipe Vizeu e Rhodolfo, a vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Corinthians também contou com um desentendimento fora das quatro linhas.

Após a exibição das imagens da agressão do zagueiro ao atacante, o jornalista José Calil, atualmente na Rádio Transamérica, publicou em seu Twitter: "Será que o repórter vai avisar o juiz agora no intervalo que dois jogadores do Flamengo brigaram e merecem expulsão? Ou ele só avisa quando é a favor?"

+ Sem vencer desde 2013, Rashad Evans anuncia retorno aos meio-pesados

+ 'Nigéria abaixo de zero': atletas conquistam vaga na Olimpíada de Inverno

+ Siga o Fera no Twitter!

Será que o repórter vai avisar o juiz agora no intervalo que dois jogadores do Flamengo brigaram e merecem expulsão ??? Ou ele só avisa quando é a favor ??? — José Calil (@calilcomc) 19 de novembro de 2017

A mensagem se referia à polêmica envolvendo o colega de profissão Eric Faria, da TV Globo e do SporTV, na partida entre Flamengo e Santos, na Vila Belmiro. À ocasião, o jornalista teria avisado um dos árbitros do jogo que um pênalti assinalado contra o rubro-negro teria sido marcado de forma equivocada.

Eric, por sua vez, respondeu Calil diretamente no Twitter: "Não, vou avisar que você é otário. Um cara que não honra a sua profissão, as suas calças".