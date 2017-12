Após recusar autógrafo, Pogba sofre tentativa de agressão em Manchester

Depois de recusar autógrafos a alguns fãs em um restaurante de Manchester, o meia francês Paul Pogba, sofreu uma tentativa de agressão, na noite da última segunda-feira. De acordo com o tabloide inglês The Sun, a polícia foi chamada, mas antes que oficiais chegassem ao local, a confusão já havia sido dispersada.

A discussão, que foi gravada na conta de SnapChat de um dos agressores, começou depois que o francês teria recusado autógrafos a alguns garotos. Enfurecidos pela resposta negativa, os jovens teriam começado a xingar o francês e chegaram até a arremessar um prato na direção dele.

"A briga se agravou rapidamente e parecia que trocariam socos. Os garotos estavam furiosos que Pogba teve a coragem de lhes dizer não ao pedido por um autógrafo. Mas Pogba estava aproveitando um jantar calmo com amigos e se sentiu desconfortável com a situação. Eles estavam desesperadamente tento o encurralar e tudo poderia ter facilmente se tornado uma disputa física não fossem os seguranças e os amigos. Como o jogador mais caro do mundo, ele é alvo fácil para garotos que querem se mostrar desta maneira. Ele lidou com isso muito bem", disse uma testemunha ao jornal.