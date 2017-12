Após renovar com Real, Marcelo elege pior rival e melhor parceiro da carreira

O lateral Marcelo, que renovou seu contrato com o Real Madrid até junho de 2022, mostrou sua alegria ao afirmar que "é um orgulho imenso" poder ter a chance de superar Roberto Carlos e se tornar o jogador estrangeiro com mais partidas na história do clube.

Na entrevista coletiva após a oficialização do novo vínculo, nesta quinta-feira, 14, ele afirmou que o próprio Roberto Carlos, Fabio Cannavaro e Sergio Ramos como seus melhores companheiros no clube. Sobre qual seria o melhor jogador com quem atuou, não escondeu a preferência por Cristiano Ronaldo.

"Joguei com grandes nomes, como Ronaldo, Ronaldinho, Ruud van Nistelrooy. Mas eu jogo há tanto tempo com ele treinando e dando passes, comemorando gols, que eu vou ficar com o Cristiano Ronaldo", respondeu.

Por outro lado, Marcelo elegeu Neymar como o rival que mais deu trabalho. "E (jogando) contra, quem mais me surpreendeu foi Neymar, o mais difícil de parar."

A Zidane ficou reservado o posto de treinador com quem tem maior afinidade. "Sem falar, já o entendo através do olhar. É porque ele jogou futebol. Em tão pouco tempo conseguiu unir uma equipe com grandíssimos jogadores. Isso é muito difícil e ele conseguiu", concluiu Marcelo.

Contratado pelo Real Madrid em janeiro de 2007, Marcelo já esteve em campo com a camisa do clube em 415 partidas oficiais. Ele é o segundo estrangeiro com mais partidas pelo clube, atrás somente de Roberto Carlos, com 527, como publicado pelo próprio clube.

No Santiago Bernabéu, conquistou quatro Campeonatos Espanhóis (2006/07, 2007/08, 2011/12 e 2016/1), duas Copas do Rei (2010/11 e 2013/14), três Supercopas da Espanha (2008. 2012 e 2017), três Ligas dos Campeões (2013/14, 2015/16 e 2016/17), três Supercopas da Europa (2014, 2016 e 2017) e dois Mundiais de Clubes (2014 e 2016).