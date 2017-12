Após deixar a ESPN, Alê Oliveira é contratado pelo Esporte Interativo

Não durou muito tempo o desemprego para Alê Oliveira. O comentarista, que deixou a ESPN depois de o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, revelar uma briga entre ele com uma maquiadora da emissora, foi confirmado nesta sexta-feira como o novo comentarista do Esporte Interativo.

O canal confirmou a contratação por meio das redes sociais, onde alguns de seus principais astros faziam uma espécie de "decreto", algo que ficou famoso pelo comentarista tanto na TV quanto em suas redes sociais. Jornalistas como Mauro Beting, André Henning e até mesmo Zico participaram da brincadeira.

Segundo o UOL Esporte, as conversas entre Alê e o Esporte Interativo começaram na quinta-feira e as partes já entraram em um acordo rápido. Para isso, o comentarista, que passava férias no Ceará, até mesmo adiantou seu retorno a São Paulo para assinar contrato.

Ele está fora da TV há duas semanas, quando deixou a ESPN acusado de racismo contra uma funcionária. Além do Esporte Interativo, Alê continuaná no Estádio 97, programa de futebol da rádio Energia 97.