Após Schweinsteiger, Dorival sonha com Ribery, Totti ou Yaya Touré no Santos

Dorival Junior pegou a todos de surpresa quando indicou à diretoria santista a contratação do meia Bastian Schweinsteiger, atualmente no Manchester United. No entanto, o sonho acabou quando os santistas descobriram que o alemão recebe salário de cerca de R$ 4,5 milhões no time inglês.

No entanto, em entrevista ao jornal LANCE!, publicada nesta segunda-feira, o treinador mostrou que não desistiu da ideia de ter um europeu "em baixa baixa e queira reviravolta na carreira". "Trabalho com a realidade, mas tenho que alimentar a condição de ter a melhor equipe possível. Acho que isso fomenta uma ação de marketing, pode angariar novos sócios, um parceiro interessado na imagem do jogador. Isso é o lado saudável do futebol."

Dorival ainda citou alguns jogadores que devem ser observados pelo clube. "Ribéry é um desses, poderia ser um nome. No Manchester City tem o Yaya Touré. Totti (Roma) é outro que se viesse atrairia a atenção de todos. Estamos discutindo alguns nomes, às vezes o próprio jogador procure um novo centro e esteja disposto a uma nova condição financeira."