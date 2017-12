Após ser campeão, Palmeiras vai ganhar mais patrocínio para 2017

O Palmeiras já está colhendo os frutos da conquista do Campeonato Brasileiro, após vencer a Chapeconse por 1 a 0 neste domingo no Allianz Parque. Para 2017, o clube deve receber, em patrocínio da Crefisa, cerca de R$ 80 milhões, contra R$ 66 que faturava neste ano, segundo informações do Estadão.

A empresa de crédito pessoal já tem tudo combinado para aumentar em aproximadamente R$ 14 milhões o valor destinado ao time.

O incremento também vai ocorrer porque, para o ano que vem, assume a presidência do Palmeiras o atual vice-presidente do clube, Maurício Galiotte. A relação dele com os donos da Crefisa é melhor do que a existente com o atual presidente, Paulo Nobre.