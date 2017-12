Após ser espancado por 15, ex-jogador do Juventus está em coma

O ex-atacante do Juventus Rafael Amoroso está internado em estado gravíssimo no Hospital das Clínicas, após ter sido espancado com barras de ferro por um grupo de 15 criminosos. Amoroso foi agredido após recuperar a bolsa de uma amiga, que havia sido assaltada no desfile de blocos de carnaval na região do Largo da Batata, em São Paulo, no último sábado. Três amigos que o acompanhavam também sofreram atos de violência.

Amoroso foi submetido a duas cirurgias para retirada de coágulos no cérebro e está em coma induzido. A expectativa é de que consiga respirar sem aparelhos, mas não há previsão para saída do coma.

Revelado pelo São Caetano, o jogador de 27 anos atuou no Juventude, Chapecoense e está procurando outro clube. O Juventus divulgou mensagens de apoio em sua página oficial no Facebook com os dizeres "Força, Amoroso!".