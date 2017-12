Após ser barrado em jogo da festa do Corinthians, Pablo tira foto com troféu

O zagueiro Pablo postou nesta sexta-feira, em sua página no Instagram, uma foto em que aparece com a taça de campeão brasileiro. O jogador foi vetado pela diretoria do Corinthians de participar do jogo em que o clube recebeu o troféu, após não entrar em acordo para renovação de contrato.

"Olha ela aí. Mais que merecido", escreveu o zagueiro, que postou uma foto em que aparece dentro do CT Joaquim Grava com o uniforme de treino do Corinthians. Entretanto, ele não foi visto no gramado junto com os demais jogadores que treinam visando a partida contra o Sport.

Pablo foi titular durante toda a campanha do Campeonato Brasileiro, mas foi afastado da equipe após meses de negociação e seu empresário, Fernando César, não aceitar as condições impostas pelo Corinthians para ele ser contratado. O defensor tinha contrato até dezembro e estava emprestado pelo Bordeaux. O clube francês aceitou vendê-lo, mas o agente do atleta não aceitou a forma de pagamento das luvas que o Corinthians iria pagar.

Flamengo e Palmeiras são alguns dos times comentados como possível destino de Pablo. Fernando César garante que não houve qualquer proposta e aguarda para definir o futuro do atleta. Por enquanto, ele volta para o Bordeaux.