Após ser xingado e multado, Egídio pede desculpas à torcida do Palmeiras

Momentos de ser multado pela diretoria do Palmeiras por "comportamento inadequado", como publicado pelo Estado, o lateral-esquerdo Egídio gravou um vídeo pedindo desculpas pelo xingamento a um torcedor alviverde, nesta quinta-feira, 9.

Durante o desembarque em São Paulo, após a derrota por 3 a 1 para o Vitória, na véspera, em Salvador, um torcedor gritou: "Egídio, seu ruim, joga bola". Instantaneamente, o camisa 6 do Palmeiras retrucou: "Vai tomar no c*, c*****o". A breve discussão entre os dois foi flagrada pela ESPN Brasil.

"Olá, torcedor palmeirense, aqui é o Egídio. Venho me retratar sobre o episódio que aconteceu no aeroporto. Um cidadão veio me xingar, xingar a minha mãe, que nem mais se encontra entre nós. Ali, como ser humano, eu retruquei. Uma situação muito desagradável, me chateou. Mas quero deixar bem claro ao torcedor palmeirense: tenho maior respeito por ele. Ganhei dois grandes títulos aqui, Copa do Brasil e Brasileirão. Estou junto com vocês, e vamos lutar até o fim", afirmou Egídio.

Como publicado pelo GloboEsporte.com, somente um torcedor esperou o desembarque do time no Aeroporto de Guarulhos, na manhã desta quinta. Além do xingamento deste rapaz a Egídio, alguns dos 14 seguranças particulares que escoltavam o elenco ficaram irritados depois que um funcionário do próprio aeroporto gritou "Vai, Corinthians!"

O clube confirmou a multa no início da noite da quinta, alegando a ter aplicado por "comportamento inadequado". O valor da punição não foi divulgada pela diretoria.