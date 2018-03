Após ser xingado por fã brasileiro, André Gomes responde com 'obrigado'

A fase de André Gomes no Barcelona não é das melhores. Mesmo com a vitória sobre o Atlético de Madrid, a atuação do jogador não foi boa e acabou sendo a gota d'água para um brasileiro que gerenciava um perfil em homenagem ao português, que o ofendeu com palavras pesadas.

"Pessoal, não dá, CHEGA! Juro que eu tentei levar até o máximo da paciência possível esse personagem, mas o cara é mt ruim. Vai tomar no c*! Desculpas as ofensas a todos nesses dias aí que se passei por fã desse maluco, fui um bom ator, mas ele supera qualquer grau da ruindade" (sic), publico o "fã-clube" brasileiro do jogador.

O volante do Barcelona, porém, não perdeu a compostura. Quando um outro internauta lhe mostrou o print do que o brasileiro dissera, André Gomes respondeu com a foto de um personagem de mangá, dizendo "obrigado por me animar".

André Gomes chegou ao Barcelona no início da temporada 2016-17, após o clube catalão superar uma disputa com o Real Madrid pela contratação. Em campo, porém, nunca correspondeu com o que se esperava ele, e desde que chegou, convive com as críticas dos torcedores do Barça.