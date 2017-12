Após 'sim' ao Barcelona, carro de Coutinho é apedrejado em Liverpool

Torcedores não costumam ser muito tolerantes quando um atleta manifesta desejo de deixar seu clube de coração. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Philippe Coutinho. No mesmo dia em que o jornal Sport publicar que o brasileiro do Liverpool aceitou a proposta para defender o Barcelona a partir da próxima temporada, o carro do atleta foi depredado.

Tudo aconteceu ao lado do estádio de Anfield e, enquanto Coutinho participava ao lado de seus companheiros de uma cerimônia para comemorar a reta final da temporada, um homem jogou uma pedra no veículo de Coutinho, um Porsche Macan, avaliado em mais de R$ 200 mil. Segundo o Daily Mail, um fotógrafo testemunhou o fato, mas não conseguiu conter o homem, que fugiu rapidamente.

A polícia chegou em sequência, acompanhado de um funcionário do Liverpool, que foi avaliar os danos causados pelo vandalismo causado no veículo do atual camisa 10 da equipe e titular da seleção brasileira.