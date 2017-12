Após substituir Rooney, 'caçula' do Inglês publica foto com ídolo há dez anos

Angel Gomes, do Manchester United, se tornou, neste domingo, o primeiro jogador nascido no século 21 a jogar uma partida da Premier League. O inglês de apenas 16 anos substituiu Wayne Rooney aos 43 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, no Old Trafford.

Depois da partida, o garoto fez uma publicação em sua conta oficial no Twitter colocando lado a lado uma foto tirada com Wayne Rooney, há dez anos, e outra da substituição, quando entrou no lugar do veterano em campo. "Dez anos depois. Um menino jovem com sonhos. Tudo é possível se você acreditar", escreveu Gomes.