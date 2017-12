Após tapa em campo, Arão desafiou Lucas: 'Me espera lá fora, seu m...!'

O empate em 3 a 3 no Fla-Flu desta quarta-feira, 1º, que classificou o rubro-negro às semifinais da Copa Sul-Americana, foi marcado por diversas jogadas mais fortes e provocações dos dois lados. E os ataques não cessaram nem depois o apito final do árbitro.

Na saída de campo, o lateral tricolor Lucas reclamou muito da postura do flamenguista Willian Arão, que teria feito "debochado da eliminação" do rival. “Tem coisas que acontecem no jogo. E Arão vem ficar debochando no fim. Disse para eu esperar do lado de fora. Estou aqui esperando ele. Isso não se faz”, relatou.

+ Choro do filho de Márcio Araújo comove torcedores: 'Não é só futebol'

+ FERA DO PASSADO: Os 14 gols mais bonitos do dérbi Corinthians x Palmeiras

+ Siga o Fera no Twitter!

E continuou: "Ele passou por mim e debochou da nossa eliminação. Ele primeiro tem que respeitar a minha pessoa e depois a instituição. O Fluminense é muito grande, está acima de mim, dele, de qualquer jogador".

"Aconteceu um lance e deu uma confusão. Ele botou a mão em mim, eu botei a mão nele. Achei que tivesse morrido a situação. Ele disse que me pegava aqui fora. Chega a ser engraçado. Mas esperei ele dentro do campo para poder conversar com ele. Debochou da minha cara, do Fluminense. Mostra o caráter dessa pessoa", encerrou.

Willian Arão, por sua vez, negou que tenha feito chacota com a queda do Flu, mas confirmou que teria desafiado o rival para se encontrarem do lado de fora. "Quero ver se ele é macho. Se quiser dar tapa na minha cara, estou lá fora", afirmou.

"Em momento algum fiz chacota com ele. O que aconteceu foi que ele me deu um tapa em campo e eu perguntei se ele seria homem de dar um tapa fora de campo. Se quiser conversar ou resolver também a gente está aí", completou.

Uma imagem da transmissão da TV Globo mostra, após uma divida entre Rhofolfo e Marcos Júnior, Willian Arão encarando Lucas e dizendo: "Ei! Beleza, me espera lá fora, então. Seu m***a. Me espera lá fora".

via GIPHY