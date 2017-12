Após título, Luan responde 'valsa' de Sasha: 'Ele é um c****'; entenda polêmica

Nesta quarta-feira, após 15 anos, o Grêmio finalmente conquistou um título nacional! O tricolor gapucho empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena, e se tornou o maior vencedor da história da Copa do Brasil, com cinco taças. Na saída de campo após a festa, o atacante Luan fez questão de responder a um jogador do rival Internacional, que tinha provocado o clube ainda no Campeonato Gaúcho.

"Hoje a gente pode falar. Só queria mandar um recado para certas pessoas que falaram muito mal da nossa equipe, né? Criticaram a gente, começou a dançar valsa, os cara***, fazer os negócios. Acho que não tem necessidade. Na final do Gauchão, o [Eduardo] Sasha fez um gol e começou a gritar que "aqui não era Grêmio", né? Então queria mandar um recado pra ele. Ele tinha razão. Lá nao é Grêmio. Esse ano a gente está campeão e isso é o que importa. Então fala pra ele não falar essas coisas e que a gente campeão e que ele é um c****."

ENTENDA

Na partida decisiva do Campeonato Gaúcho deste ano, o Internacional venceu o Juventude por 3 a 0, no Beira-Rio. Após marcar o primeiro gol colorado, o atacante Eduardo Sasha retirou a bandeira de escanteio e dançou uma valsa, em provocação aos 15 anos sem títulos do Grêmio.

No primeiro jogo da decisão, no Alfredo Jaconi, ele já havia provocado o rival tricolor. Após abraçar Andrigo, na comemoração do único gol da partida, ele se virou para a torcida do Juventude de gritou: "Chupa! Aqui não é Grêmio, não, ca*****!"