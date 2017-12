Após torcedor pisar em uma cadeira, clube turco o obriga a limpar 10 mil assentos

Nenhum torcedor de futebol quer ver o estádio do próprio time em mau estado, mas ninguém quer também acabar com o costume de assistir aos jogos em pé. Mas o Trabzonspor, da Turquia, fez valer a manutenção da sua nova arena e não tolerou um fã que ficou de pé sobre uma das cadeiras. Após receber a foto do ato de "vandalismo", o clube puniu o rapaz o obrigando a limpar 10 mil assentos do Medical Park Stadium, inaugurado em dezembro do ano passado.

O clube publicou nas redes sociais o vídeo do homem cumprindo a pena e mandou o recado na legenda: "Nós não estávamos brincando quando dizemos que essa é 'nossa nova casa'. Alguém já pisou no assento e os sujou com seus sapatos? Punição imediata!"

O torcedor, que não foi identificado, não contestou a medida do Trabzonspor: "Meu clube me viu subindo nas cadeiras e resolveu me fazer limpar 10 mil delas. Essa é a nossa casa. Temos que protege-la. O Trabzonspor pertence a todos nós."