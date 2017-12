Após traumatismo craniano, jogador do Hull City está consciente e segue internado

Quase 24 horas depois do acidente na partida contra o Chelsea, Ryan Mason, do Hull City, está consciente e seguirá mais alguns dias internado no Hospital de St. Mary, em Londres. "Ryan tem falado sobre o incidente de ontem (domingo) e continuará sob observação nos próximos dias no hospital, onde o clube manterá contato próximo com Ryan, sua família e os funcionários do St. Mary", divulgou o Hull City, em nota.

O meia recebeu a visita de representantes do clube, como o capitão Michael Dawson, os médicos Mark Waller e Rob Price e do secretário Matt Wild. "Ryan e sua família também estão extremamente emocionados com o enorme apoio que têm recebido e gostariam de agradecer muito todos que publicaram comentários, tanto nas redes sociais como na imprensa, nas últimas 24 horas", conclui o clube.

Mason foi submetido a uma cirurgia de emergência na noite deste domingo após se chocar de cabeça com Gary Cahill e sofrer traumatismo craniano.