Após tri do Grêmio, hospital de Porto Alegre atende pelo menos 169 feridos

Durante a celebração do tricampeonato da Copa Libertadores do Grêmio, conquistado nesta quarta-feira, 29, o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre atendeu pelo menos 169 pessoas feridas na última madrugada.

À Rádio Guaíba, o médico Fernando Melo explicou que as entradas variavam de lesões por fogos de artifício até em decorrência de brigas, incluindo facadas.

“Há gente para ser triada e gente para ser atendida. Alguns feridos com marcas no rosto. É um trabalho que temos de fazer, mas é uma pena que isso ocorra com uma certa frequência", contou o responsável pela área de cirurgia plástica.

"Todo jogo tem algum atendimento. Alguns feridos, inclusive, foram vítimas porque foram atingidas por fogos de artifício", completou à rádio.