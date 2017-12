Após tumor, Neto descobre lesão no pulmão e pede orações

O jogador de futsal Neto, herói do título mundial do Brasil e melhor da modalidade em 2012, vive um drama pessoal. Depois de ter sido submetido a uma operação para retirada de um tumor no cérebro, mas descobriu outro problema. E pede ajuda.

“Também tenho uma lesão no pulmão, por isso pedi uma corrente de orações para mim nesta quinta-feira. Quero dar um abraço em cada fã, cada jogador, cada amigo que estão comigo neste momento de dor”, afirmou ao programa Esporte Fantástico, que vai ao ar neste sábado.

Após a cirurgia, o atleta teve alta nesta semana e voltou para Uberlândia (MG), sua cidade natal, e mostrou confiança na recuperação. “Vou superar isso, como sempre foi na minha vida, com muita garra e determinação. Vou vencer a disputa mais importante da minha vida”.