Após última rodada do Inglês, Mourinho dá coletiva de 10 segundos; veja

Na última rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United venceu o Crystal Palace por 2 a 0 com o time mais jovem da história da Premier League. A média de idade dos jogadores foi de 22 anos e 284 dias, e Wayne Rooney, de 34, era o único acima dos 25 anos.

22y 284d - @ManUtd have named their youngest starting XI ever in Premier League history today. Fledglings. pic.twitter.com/twKcih5SSN — OptaJoe (@OptaJoe) 21 de maio de 2017

Além disso, o que chamou a atenção no estádio Old Trafford foi vontade de José Mourinho em dar entrevistas ao final da partida. Enquanto os jogadores saudavam a torcida no último jogo em casa da temporada, o português se dirigiu para a sala de imprensa, que contava com apenas três jornalistas, já que o resto estava acompanhando os atletas no gramado.

Já que nenhum repórter tinha uma pergunta para fazer, Mourinho, então, se levantou da cadeira, deixou a assessora de imprensa um pouco perdida e saiu após cerca de dez segundos.

The most enjoyable Jose Mourinho press conference of the season (via @FullTimeDEVILS)... pic.twitter.com/3y2uvEZJ13 — talkingbaws (@talkingbaws) 21 de maio de 2017

Depois, pediu concedeu apenas 17 segundos de entrevista a Stewart Gardner, comentarista do canal oficial do Manchester United. "Não me pergunte muitas coisas porque eu estou na final", fazendo referência à decisão da Liga Europa, que a equipe disputará contra o Ajax, na próxima quarta-feira, 24, na Friends Arena, em Estocolmo, na Suécia.

Gardner tentou arrancar pelo menos uma resposta: "Você conhece o seu time?" Mas Mourinho foi irredutível: "Eu sei, mas me deixe ir. Estou na final, agora".