Após vencer Audax, ABC de Natal convida Vampeta para buscar carteira de sócio

O ABC de Natal não deixou barato as provocações do Audax, especialmente do presidente do clube, Vampeta. Após eliminar o time paulista na Copa do Brasil, a equipe potiguar publicou um "convite" para que o ex-jogador busque sua "carteirinha de sócio".

Tudo começou após Vampeta declarar em uma entrevista que o Audax seria "campeão potiguar", porque eliminou o América-RN na primeira fase da competição e repetiria o feito derrotando o ABC. Só que a partida não ocorreu como o esperado pelo dirigente: terminando com o placar de 1 a1 no tempo regular e de 4 a 1 para o clube nordestino na disputa por pênaltis.

"Vampeta, sua carteirinha já está pronta! Seja sócio mais querido, usufrua de todos os benefícios e conquiste também o título de maior campeão do Brasil! ABC Futebol Clube, 53 vezes Campeão Potiguar! Faça como o Vampeta e #ConquisteEsseTítulo", diz a postagem publicada no Instagram e no Facebook.

O jogo foi disputado nessa quarta-feira, 1º, em Natal, no estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão. O ABC de Natal enfrentará o São Paulo na terceira fase da Copa do Brasil.