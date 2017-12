Após vencer dois tumores, Neto, do futsal, manda recado a Roger; assista

O melhor jogador de futsal do mundo em 2012 e atual ídolo do Sorocaba Futsal, Neto, gravou e divulgou um vídeo em apoio ao atacante Roger, do Botafogo, que foi diagnosticado com um tumor renal e afastado dos campos por tempo indeterminado, para tratamento.

Neto também foi diagnosticado com dois tumores - no pulmão e no cérebro - passou por sete meses de recuperação e venceu a doença. Se recuperou e hoje é uma das estrelas de seu time.

"Só quero desejar toda sorte do mundo e que Deus esteja ao seu lado sempre @rogeroficial9. Aqui falo um pouco da nossa vida, nem sempre é da forma que imaginam, ganhamos status, grana, mas isso não levaremos e o que ficará são as coisas importantes, família, amigos e Deus", escreveu Neto na legenda do vídeo, publicado em sua conta oficial no Instagram.

Neste sábado, clubes, jogadores e torcedores lançaram uma corrente de força na internet em solidariedade a Roger, artilheiro do time carioca no Campeonato Brasileiro com dez gols, e que deverá passar por cirurgia nos próximos dias.

Assista: