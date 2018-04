Após vencer o Floresta, Ceni pode ser campeão estadual pelo Fortaleza

Rogério Ceni pode ser campeão estadual daqui uma semana. O ex-goleiro e atual técnico comandou o Fortaleza na vitória por 3 a 1 sobre o Floresta, neste domingo, no estádio Presidente Vargas, e assegurou a classificação para a decisão do Campeonato Cearense, no qual terá pela frente o Ceará, que no duelo de volta da outra semifinal eliminou o Uniclinic.

O primeiro duelo da final está marcado para ocorrer na quarta-feira, às 21h45, e no domingo, às 16h. Os locais ainda não foram confirmados pela Federação Cearense de Futebol. Com o resultado, o Fortaleza também garantiu a classificação para a Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil do ano que vem.

O Fortaleza chega na decisão após derrotar o Floresta duas vezes por 3 a 1. A campanha do time de Ceni é 12 vitórias, um empate e três derrotas em 16 jogos.

Neste domingo, o ex-atleta do São Paulo passou apuros por causa de lesões de seus jogadores. No aquecimento, o goleiro Marcelo Boeck se lesionou. E, ainda no primeiro tempo, Leonan e Edinho também se machucaram e deixaram a partida. Mesmo assim, o Fortaleza venceu com gols de Edinho, Felipe e Bruno Melo.

O fato é que Rogério Ceni agora se vê mais próximo de poder conquistar o seu primeiro título oficial como treinador. Ele levou o São Paulo a faturar Florida Cup, no início do ano passado, nos Estados Unidos, mas o torneio era amistoso. No comando do time paulista, ele não foi bem e acabou sendo demitido. No Fortaleza, o reinício da carreira tem sido bom e o treinador deve comandar a equipe cearense na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Rival do Fortaleza na decisão estadual, o Ceará goleou o Uniclic por 6 a 0 na partida de ida da semifinal. Neste domingo, com enorme vantagem para o confronto de volta, avançou com uma derrota por 1 a 0, no Castelão.