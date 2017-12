Após vermelho estranho, Kaká acompanha partida do Orlando no meio da torcida

Na última rodada da temporada regular da Major League Soccer (MLS), o brasileiro Kaká, do Orlando City, foi expulso de forma curiosa após brincar com seu ex-companheiro Aurélien Collin, do New York Red Bulls.

Devido ao vermelho, Kaká ficou impedido de atuar na rodada seguinte, contra o Columbus Crew. No entanto, ele não deixou de ir ao Orlando City Stadium ajudar seu time, assumindo um papel diferente do habitual desta vez.

O brasileiro assistiu ao empate em 1 a 1 como torcedor, mas se engana quem pensa que ele estava em um camarote. O camisa 10 do time da Flórida ficou no meio da galera, com boné para trás e camisa com a cor do clube.

Special guest in The Wall tonight. // : @kaka Uma publicação compartilhada por Major League Soccer (@mls) em Ago 19, 2017 às 5:09 PDT

Together as ONE! Uma publicação compartilhada por Kaká (@kaka) em Ago 19, 2017 às 7:06 PDT