Após veto, torcida do Flamengo promete 'invasão' na final da Taça Guanabara

A decisão de realizar a final da Taça Guanabara, entre Flamengo e Fluminense apenas com torcedores do time tricolor continua repercutindo no Rio de Janeiro. Inconformados com a decisão, os rubro-negros prometem uma verdadeira "invasão" ao Estádio Nilton Santos no próximo domingo, quando acontece a partida.

A FlaBoutique, loja oficial do Flamengo, utilizou sua conta no Facebook para divulgar a ideia e convocar os torcedores: "Jogo com torcida única? Já é... Recepção ao ônibus, cooler na mão, Carnaval do lado de fora. Vamos invadir o Engenho. Climinha de #AeroFla na porta do Engenhão. Divulgue!". Após a postagem, inúmeros eventos começaram a ser criados na rede social, pedindo a presença de rubro-negros no jogo.

Animados com a possibilidade, alguns flamenguistas foram além e, além de prometerem uma festa na região do Engenhão antes do jogo, ainda pretendem adquirir ingressos disponibilizados para a torcida do Fluminense e acompanhar a partida "infiltrados".

Apesar disso, ainda existe a possibilidade da Justiça derrubar a liminar que obriga os clássicos no Rio de Janeiro a terem torcida única, abrindo assim, a possibilidade das duas torcidas dividirem as arquibancadas do estádio.