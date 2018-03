Após vídeo misterioso, internautas especulam sobre futuro de Cicinho

O São Paulo publicou um vídeo misterioso nesta sexta em suas redes sociais em que revela que um anúncio relacionado ao futuro do lateral-direito Cicinho será feito na próxima semana.

Na produção da SPFC TV, o mascote do clube tenta fazer uma ligação para o jogador, mas a ligação cai na caixa postal com a mensagem cantada pelo próprio atleta, "Você ligou, você ligou para o Cicinho, mas no momento não vou poder atender", que ficou famosa no início dos anos 2000, quando o jogador a tornou pública.

Nas redes sociais, os torcedores especulam sobre o futuro do atleta no time tricolor. Reforço para a temporada? Aposentadoria? Cargo na diretoria? Ação de marketing? O clube só vai se pronunciar oficialmente sobre Cicinho na próxima terça, em que o jogador fará uma coletiva no estádio do Morumbi.

Mas as primeiras informações apuradas pelo Estado dizem respeito mais a uma decisão do próprio atleta sober sua carreira do que algo relacionado clube. Nos bastidores, fala-se principalmente em uma possível aposentadoria do atleta, que tem 37 anos e deixou o Brasiliense na última quinta, depois de cinco meses na equipe do Distrito Federal. Mas não há nada confirmado. O sigilo sobre o assunto foi um pedido do próprio Cicinho.

Selecionamos algumas reações dos são-paulinos nas redes sociais:

Rapaz eu duvido que seja contratação! Deve ser anúncio da Adidas.. jogo de despedida.. algo do tipo! Porém, o Cicinho com 36 anos com uma perna é melhor que todos laterais do elenco juntos. Eu Contrataria. @rai10oficial @RicardoRocha94 https://t.co/bLG94hgV3c — Giovane Brito (@giibrito__) 2 de março de 2018

Cicinho voltar, e com a camisa da Adidas, mesmo não assistindo futebol a tempos eu compro o manto de novo flw — ✪ kNgJ- (@johnnyfps_) 2 de março de 2018

MANO DO CÉU EU VOU BUSCAR O CICINHO NO AEROPORTO, VOU COMPRAR A PRIMEIRA CAMISA DA ADIDAS E COLOCAR O NOME DELE — a.l.a.n (@aIansiqueira) 2 de março de 2018

Deve assumir algum cargo no Tricolor. Não acredito na contratação do JOGADOR Cicinho. — Gustavo Rocha (@Gu_Rocha30) 2 de março de 2018

Para chamar a atenção da torcida, melhorar a imagem do clube, visibilidade que já anda arranhada com essa temporada, nesse caso, não acredito que o Cicinho venha pra jogar bola, sim anunciar a aposentadoria e assumir algum cargo na diretoria do SPFC. — Lucas Matheus (@lucas_yankee) 2 de março de 2018