Após virada em clássico, palmeirenses não perdoam Lucas Lima; veja memes

A rivalidade entre Palmeiras e Santos, talvez a principal de São Paulo atualmente, segue rendendo nas redes sociais. Após a virada fulminante em três minutos sobre os santistas, os alviverdes continuam tirando uma casquinha dos rivais, principalmente de Lucas Lima.

O armador do Santos é questionado pelas suas provocações fora de campo, não apenas antes deste último clássico, mas também dos outros nestes últimos dois anos. E o lance preferido dos palmeirenses é o carrinho que Felipe Melo, que fez o meia rolar por alguns metros no gramado da Vila Belmiro.

Confira a seguir algumas das brincadeiras e zoeiras com o camisa 10 do Santos feitas pela torcida do Palmeiras: