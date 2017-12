Após virar piada interna, xeque árabe realmente visitará a Chape

Logo depois do acidente com o avião na Colômbia, a Chapecoense recebeu a ligação de um suposto xeque do Catar que, sensibilizado com a tragédia, estaria disposto a ajudar o clube. Segundo a repórter Gabriela Moreira, em seu blog no site da ESPN Brasil, o assunto virou chacota interna depois que o árabe disse que visitaria o clube em poucos dias, o que não se concretizou.

No entanto, a piada se tornou realidade: há alguns dias a CBF enviou um comunicado formal à Chapecoense informando que o xeque realmente chegará à Arena Condá no próximo sábado. Ainda de acordo com a jornalista, a entidade está organizando a chegada do árabe no país.