Após vitória do Milan, Gattuso deixa seus jogadores o darem tapas no vestiário

Depois de um início ruim no Campeonato Italiano, o Milan parece estar entrando nos trilhos. Ao bater a Lazio por 2 a 1, neste domingo, 28, em casa, o rossonero chegou a três vitórias consecutivas.

Assim como em seus tempos de jogador, o treinador Gennaro Gattuso mantém seu jeito irreverente e inusitado. Na entrevista depois da partida, o técnico afirmou que deixou que seu jogadores o dessem tapas no vestiário para que descontassem qualquer insatisfação com ele.

"Fiz isso para deixar os jogadores felizes, principalmente aqueles que não estão tendo oportunidades para jogar", afirmou. "Então naquele momento, eles tiveram a oportunidade de me dar um tapa no pé da orelha e de me olhar de forma engraçada. Dessa forma, eu ainda evito que alguém tente me atacar no vestiário."

O retrospecto do time vem crescendo desde o mês passado, chegando a seis vitórias nas últimas nove partidas. Por isso, Gattuso se diz muito contente. "Agradeço aos rapazes pelo desempenho de hoje, mas não me agrada essa história de cada partida ser um divisor de águas para nós", declarou.

"Temos que tratar cada partida vendo ela como única, não importa a situação. O clube gastou muito dinheiro para montar o elenco, houveram dificuldades, mas agora estamos bem psicologicamente", completou.