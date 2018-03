Após vitória, Jailson entrega para a avó camisa usada em jogo do Palmeiras

O goleiro Jailson, do Palmeiras, comemorou a vitória do time por 2 a 0 sobre o Bragantino, pelo Campeonato Paulista, junto com os familiares. Pelas redes sociais, o jogador mostrou o encontro com a avó, Nacife Marcelino, para quem entregou a nova camisa utilizada neste ano, de número 42, e não mais a 14, como nas últimas temporadas.

Jailson foi até São José dos Campos para a visita, local onde a reportagem do Estado também esteve, em 2016. O encontro foi gravado em vídeo, no qual a avó aparece vestida com a camisa do goleiro. "Jailsão da Massa", brincou ele no vídeo. O titular do Palmeiras chegou a 25 jogos invicto na posição. Neste ano, o time tem quatro jogos e quatro vitórias, com apenas dois gols sofridos.

O palmeirense é bastante apegado aos familiares, principalmente a avó. Nacife cuidou de Jailson na infância, ao preparar a vitamina antes dele sair para os treinos e de lavar todos os dias a única calça que o goleiro tinha para jogar futebol. Palmeirense desde a infância, o jogador tem a torcida de todos os parentes durante os jogos do time.