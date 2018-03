Após vitória, Mineirão fica verde e amarelo e recebe dizeres: 'O número 1 voltou'

Após a vitória da seleção brasileira sobre a Alemanha, por 1 a 0, em Berlim, nesta terça-feira, o Mineirão recebeu luzes verdes e amarelas, além de uma ilustração com os dizeres "O número 1 voltou". O estádio foi o palco da trágica derrota por 7 a 1 na semifinal da Copa de 2014, justamente contra os alemães.

+ Conheça Mari Palma: a nova aposta da Globo para reforçar o time de esportes

+ Saiba como as 32 seleções se saíram nos amistosos às vesperas da Copa

+ Pogba e Dembélé sofrem racismo durante amistoso contra a Rússia

A ilustração faz referência aos bons momentos da seleção pentacampeã do mundo e faz parte do imaginário do torcedor desde 1994, ano do tetra. A homenagem no Mineirão foi feita pela cerveja Brahma , patrocinadora oficial da Copa do Mundo, que também lançou um filme para comemorar as vitórias contra russos e alemães. "23 jogos, 5 vitórias da Alemanha e 12 vitórias do Brasil", relembra.

Mesmo sendo dois jogos amistosos, essas vitórias foram importantes para retomar a confiança dos brasileiros para Copa e fazer o torcedor se sentir de novo o número 1”, disse o diretor de marketing da Brahma, Pedro Adamy.