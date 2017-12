Aposentado, Bolt rouba a cena em vitória do Manchester sobre o Leicester

Curtindo a aposentadoria, o ex-corredor recordista Usain Bolt esteve neste sábado nas tribunas do estádio Old Trafford, de onde viu o Manchester United derrotar o Leicester por 2 a 0 neste sábado, em casa, pela terceira rodada do Campeonato Inglês.

Em seu Twitter, o ex-corredor de 31 anos posou para fotos ao lado de Alex Ferguson, lendário ex-técnico do United, e também segurando dois dos três troféus conquistados pelo time na temporada passada do futebol europeu: o da Liga Europa e o da Copa da Liga Inglesa.

Desde que deixou as pistas, Bolt não esconde o desejo de se tornar jogador de futebol, e um clube da segunda divisão inglesa já ofereceu até mesmo um teste a ele.

Aproveitando a "onda", ele vai aparecer no game Pro Evolution Soccer (PES 2018), da Konami, como jogador de futebol.